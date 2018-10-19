В Минске на каникулах откроется 250 школьных лагерей

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на осенних каникулах с 29 октября по 6 ноября будут работать 250 школьных лагерей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по образованию Мингорисполкома.

Их будут посещать более 11 тыс. детей. Размер денежных средств на удешевление стоимости путевки в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием составляет Br29,4 на семь дней на одного ребенка, родительская доплата на школьника в возрасте 6-10 лет - Br6,16, 11-13 лет - Br10,36, 14-15 лет - Br13,44.

Для ребят организуют экскурсии в музеи, по культурным и историческим местам Беларуси, кинопоказы лучших художественных и анимационных фильмов. Школьники примут участие в интеллектуальных турнирах, выставках декоративно-прикладного творчества, спортивных соревнованиях, акциях, творческих конкурсах.

Для школьников, которые не посещают оздоровительные лагеря, предусмотрена работа объединений по интересам, спортивных залов и площадок, компьютерных клубов, комнат детско-молодежного движения и др. Еще одним вектором деятельности станет профориентационная работа, в учреждениях системы профессионального и среднего специального образования пройдут тематические мероприятия с учащимися.-0-