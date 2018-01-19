В Минске на одного безработного приходится 4,5 вакансии

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на одного зарегистрированного безработного в среднем приходится 4,5 вакансии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

"На сегодняшний день в органы государственной службы занятости населения столицы нанимателями заявлено более 10 тыс. вакансий. Основной спрос на кадры сформирован организациями промышленности и строительства, здравоохранения и предоставления социальных услуг, торговли, транспорта, образования", - рассказала заместитель председателя комитета Татьяна Кудевич.

Среди наиболее востребованных нанимателями рабочих кадров - водитель автомобиля, каменщик, контролер-кассир (контролер), маляр, монтажник строительных конструкций, облицовщик-плиточник, плотник-бетонщик, повар, продавец, санитарка, уборщик помещений, швея, штукатур, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик. Из числа специалистов наиболее востребованы бухгалтер, инженер, менеджер, фармацевт, фельдшер-лаборант, воспитатель, помощник воспитателя, директор, инженер-программист.

Сравнение спроса и предложения выявляет трудоизбыточные рабочие профессии. В основном это работники неквалифицированного труда: уборщик территорий, сторож, лаборант, рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений, вахтер, подсобный рабочий, контролер на контрольно-пропускном пункте и подобные.

Если установить параметры поиска по заработной плате от Br1000 и выше, в базе можно обнаружить преимущественно вакансии руководителей и специалистов, которые предлагаются отделениями банков, предприятиями и частными компаниями. Например, в ООО "Проектно-инжиниринговая компания "Ситик-Белпром" требуется человек на должность начальника отдела проектирования со знанием китайского языка (родной язык) и опытом работы в сфере строительства (в области проектирования) не менее пяти лет. Такому редкому кадру предлагают зарплату Br3000.

Предложения для квалифицированных рабочих, получивших профессионально-техническое образование, с оплатой труда от Br1000 и выше также имеются. Например, УП "Светоприбор" ОО "БелТИЗ" ищет наладчика станков и манипуляторов с программным управлением, зарплата - Br1100. Моторвагонное депо Минск УП "Минское отделение Белорусской железной дороги" предлагает машинисту электропоезда Br1420. В ОАО "МАЗ" требуется маляр по металлическому покрытию (Br1300) и электрогазосварщик (Br1200). Минский метрополитен набирает мастера, машиниста электропоезда, бригадира (освобожденного) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов - зарплаты соответственно Br1317, Br1356 и Br1030.

В среднем вакансии от Br1000 исчезают из базы через пять месяцев. Но в комитете отметили, что размер заработной платы - далеко не единственный фактор, который влияет на закрытие вакансии. Конечно, чаще всего они теряют актуальность и удаляются из базы, когда на заявленное место берут подходящего по всем критериям человека. Но также попадаются предложения, которые изначально прописаны под конкретного специалиста, например, под иностранца, для которого просто еще не получено разрешение о приеме на работу. Также удаляются вакансии, потерявшие актуальность из-за изменения в штатном расписании или утраты производственной необходимости в них (например, когда отменяется крупный заказ, под который требовались дополнительные квалифицированные кадры).-0-