В Минске на одного безработного приходится 5,9 вакансии

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная служба занятости подытожила ситуацию на рынке труда за первый квартал 2018 года: 1 апреля на одного зарегистрированного безработного приходилось 5,9 вакансии, сообщает БЕЛТА.

Уровень зарегистрированной безработицы в Минске на начало апреля составил 0,2% от экономически активного населения. На учете в службе занятости населения в качестве безработных состояли 2,1 тыс. человек. При этом столичные наниматели заявили информацию почти о 12,3 тыс. вакансий, из которых около 6,8 тыс. предназначались для рабочих.

Наиболее востребованными в столице являются врачи и медсестры (более 550 и 440 вакансий соответственно), инженеры (428), инженеры-программисты (235), а также профессионалы строительной отрасли: каменщики (288), маляры (170), штукатуры (142), плотники-бетонщики (132). Среди рабочих, нехватку которых испытывает Минск, можно указать поваров (278), уборщиков помещений и водителей автомобилей (по 250), продавцов (246).

Об активности населения в поисках работы можно судить по цифрам обращений к электронному банку вакансий, размещенному на сайте Мингорисполкома, - почти 1,45 млн.

В январе-марте за содействием в трудоустройстве в службу занятости обратились более 5,5 тыс. человек, в том числе около 4,3 тыс. - безработных. Из общего количества обратившихся трудоустроены на временную или постоянную работу чуть более 1,5 тыс. человек, еще свыше 2,4 тыс. проконсультированы по вопросам профориентации и профобучения по направлению службы занятости. В общественных работах приняли участие почти 480 человек.

Субсидии для открытия индивидуального предпринимательства предоставлены 27 безработным, один минчанин получил финансовую помощь для организации частного унитарного предприятия, еще трое решили заняться ремесленной деятельностью. На эти цели было выделено почти Br68 тыс. Среди получивших субсидию каждый третий будущий бизнесмен или ремесленник - младше 31 года. В основном субсидии становятся стартовым капиталом для организации бизнеса по выполнению строительных, отделочных, электромонтажных и других ремонтных работ, оказанию парикмахерских, компьютерных услуг, технического обслуживания и ремонта автомобилей, услуг в области автотранспорта и такси, открытия торговой точки.-0-