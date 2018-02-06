В Минске на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит более 203 тыс. семей

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях районов состоит более 203 тыс. семей, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Из общего количества состоящих на учете 944 семьи имеют право на получение жилых помещений социального пользования, из них 388 граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

За прошедший год в столице введено 721 тыс. кв.м общей площади жилья (или 10 тыс. 581 квартира), в том числе 1 тыс. 717 квартир предназначено для очередников. Для многодетных семей построено 446 квартир.

Также введено в эксплуатацию 168 квартир коммерческого использования государственного жилищного фонда. В соответствии с законодательством 10% такого жилья выделяется для предоставления по индивидуальным ходатайствам военнослужащим государственных органов; 30% - категориям граждан, имеющим первоочередное право на предоставление такого жилья; 60% - для предоставления на общих основаниях.

Что касается развития социальной инфраструктуры, то в 2017 году в городе открыли двери обновленная киностудия "Беларусьфильм", клинический медицинский центр в районе деревни Ждановичи, оздоровительный центр с объектами общественно-делового назначения по пр. Победителей, многофункциональный комплекс торгового, административного, гостиничного и физкультурно-оздоровительного назначения с многоуровневым гаражом-стоянкой открытого типа и наземными парковками на пересечении ул. Притыцкого и ул. Кунцевщина.

Завершена реализация пяти наиболее крупных проектов в сфере здравоохранения: открылись детская поликлиника в микрорайоне Дружба, новый палатный корпус на 176 коек детской инфекционной больницы, 4-й и 7-й блоки УЗ "9-я городская больница", городской центр трансфузиологии, новый радиологический корпус онкологического диспансера. Введены в эксплуатацию четыре учреждения дошкольного образования общей вместимостью 750 мест (в жилом комплексе "Магистр", пос. Восточный, микрорайонах Каменная Горка 2, 4), средняя школа в микрорайоне Масюковщина-3 на 1020 мест с бассейном, учреждение дошкольного образования на 190 мест во Фрунзенском районе Минска.-0-