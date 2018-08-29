В Минске вблизи деревни Цна "загорелся лес" – в учениях МЧС задействовали авиацию

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские спасатели провели на Цнянском водохранилище учение с использованием вертолета, передает корреспондент БЕЛТА.
Тренировка началась сегодня в 11.00 в районе пляжа №1 и продлилась около часа. По замыслу на другом берегу загорелись 300 кв.м леса. При этом создалась угроза распространения пожара, в том числе на деревню Цна.
Всего в учении участвовали 50 спасателей. Были задействованы работники трех организаций: Минского лесопаркового хозяйства, ОСВОД и Ремавтодора Советского района. "Отрабатывались действия персонала лесопаркового хозяйства при возникновении пожара: работники сообщили о возгорании в МЧС, приступили к тушению своими силами. Они работали в составе штаба пожаротушения", - рассказала официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.
Прибывшие на место спасатели начали борьбу с условным пожаром, была вызвана авиация МЧС, помощь в тушении оказал Ми-8. Он трижды забрал 2,5 т воды из водохранилища и вылил на очаг условного пожара.
Отрабатывались действия на воде. По сценарию при подвозе дизельного топлива в акваторию водохранилища опрокинулась цистерна. Работники МЧС установили боновое ограждение и собрали с поверхности воды разлитое топливо: для этого использовался катер. В то же время недалеко от этого места опрокинулась лодка с двумя рыбаками. Их спасли сотрудники ОСВОД и МЧС на двух катерах.
После успешного завершения учения работники МЧС провели демонстрацию аварийно-спасательной техники для собравшихся понаблюдать за тренировкой.-0-
Фото Рамиля Насибулина
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