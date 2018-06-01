В Минске началась продажа кваса из автоцистерн

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 1 июня начинается продажа кваса из автоцистерн, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

"Бочковой" квас летом планируется продавать на 24 площадках. Продукцию в столицу поставляют частные предприятия "Агротемп" из Смолевичей и "АРГ-групп" из Фаниполя.

"В летний период 2016 года в городе функционировали 68 таких площадок, в 2017-м - 40. Количество точек уменьшается, поскольку спрос на бочковой квас несколько снизился. Аналогичная бутилированная продукция в широком ассортименте представлена в торговой сети столицы", - отметили в управлении.

По словам специалистов, объем продаж кваса существенно меняется в зависимости от погодных условий. Так, в межсезонье ежедневно минчане покупают не более 16 тыс. л, в обычный летний день - свыше 45 тыс. л, а в жару - около 65 тыс. л.

Отпускная цена на бочковой квас составляет около Br0,45 за литр без НДС. Розничная цена формируется с учетом конъюнктуры рынка. В предыдущие годы пол-литровая емкость напитка обходилась в среднем в Br0,55-0,7.-0-