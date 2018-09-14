В Минске начали разработку комплексной программы по профилактике правонарушений на 2019 год

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура города Минска совместно с Мингорисполкомом и другими заинтересованными субъектами начала разработку региональной комплексной программы по профилактике правонарушений на 2019 год, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший помощник прокурора города Минска по правовому обеспечению, информации и общественным связям Наталья Косач.

Программа направлена на снижение уровня преступности в Минске, укрепление законности и правопорядка, противодействие негативным тенденциям в структуре преступности.

В документе будут отражены как общие организационно-практические мероприятия, так и мероприятия по противодействию отдельным видам правонарушений, в том числе против государства и порядка осуществления власти и управления, жизни и здоровья, общественного порядка и общественной нравственности, собственности и порядка осуществления экономической деятельности. Уделено внимание вопросам предупреждения насилия в семье, правонарушениям, совершаемым в состоянии опьянения, а также гражданами, освобожденными из исправительных учреждений, арестных домов и др.

Любой житель столицы, представители юридических лиц, общественных организаций могут принять активное участие в жизни города, предоставив свои предложения о мероприятиях профилактического характера, которые, по их мнению, необходимо включить в программу. Предложения необходимо направлять на электронный адрес minskg@prokuratura.gov.by или через рубрику "Письмо прокурору" на сайте Мингорисполкома.-0-