В Минске наградили победителей конкурса на лучшую организацию работы по охране труда

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда наградили сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Торжественная церемония награждения победителей приурочена ко Всемирному дню охраны труда. В 2017 году за право обладания званием "Образцовая организация города Минска по охране труда" приняли участие более 1 тыс. организаций города. Победители получили денежные премии и ценные призы.

Заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Игорь Старовойтов отметил, что смотр-конкурс - возможность еще раз привлечь внимание к проблеме безопасных условий труда на предприятиях. "Не во всех организациях вопросу охраны труда придается нужное значение. А в тех, что сегодня чествуются, условия труда созданы на высоком уровне. За это спасибо руководителям организаций, специалистам по охране труда, профсоюзным организациям: вы сохраняете самое дорогое - здоровье и жизнь людей", - сказал он.

Смотр-конкурс проводится ежегодно по четырем группам среди организаций различных форм собственности (среди организаций непроизводственной сферы и организаций производственной сферы с численностью работающих до 1 тыс. человек, с численностью от 1 тыс. до 5 тыс. человек и свыше 5 тыс. человек).

Одним из основных условий для победы является показатель снижения уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на предприятии. Помимо этих показателей, городская комиссия оценивает состояние и улучшение условий и охраны труда в организациях, санитарно-бытового и лечебно-профилактического обеспечения работающих.

Из организаций непроизводственной сферы призовые места достались УЗ "4-я городская клиническая больница им. Н.Е. Савченко", УО "Минский государственный профессионально-технический колледж декоративно-прикладного искусства им. Н.А. Кедышко" и УЗ "4-я городская поликлиника". Кроме того, за высокий уровень культуры производства, создание безопасных условий труда и заботу о каждом работнике объявлена благодарность учреждениям здравоохранения "12-я городская клиническая стоматологическая поликлиника" и "22-я городская детская поликлиника".

В группе предприятий производственной сферы с численностью работников свыше 5 тыс. человек первое место присуждено ОАО "Минский тракторный завод". На втором и третьем месте соответственно оказались ОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл" и Минский завод холодильников ЗАО "Атлант".

Среди организаций производственной сферы с численностью работающих от 1 тыс. до 5 тыс. человек в тройку лидеров вошли УП "Минскводоканал", СОАО "Коммунарка", УП "Мингаз".

В числе лучших организаций производственной сферы с численностью работающих до 1 тыс. человек победителем стало специальное управление №204 ОАО "МАПИД", второе и третье место достались соответственно УП "Спецкоммунавтотранс" и ОАО "Дрожжевой комбинат".

Конкурс проводился Минским городским объединением организаций профсоюзов совместно с комитетом по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.-0-