26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске нарушители природоохранного законодательства в 2017 году оштрафованы на Br60,5 тыс., сообщил председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк на оперативном совещании в Мингорисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Проведено 4 тыс. 187 проверочных мероприятий, выдано 2,5 тыс. предписаний, в том числе свыше 1,6 тыс. предписаний по вопросам наведения порядка на земле. К административной ответственности привлечены около 400 виновных лиц, средняя сумма штрафа составила восемь базовых величин.

В 2017 году выявлено 33 факта причинения вреда окружающей среде, по которым предъявлено 23 претензии. Также организовано более 500 мониторингов, по результатам которых выдано 211 рекомендаций по устранению выявленных нарушений. Особое внимание уделено состоянию городских территорий, предупреждению распространения борщевика Сосновского, торговле первоцветами, соблюдению природоохранного законодательства в водоохранных зонах, захоронению вторичных материальных ресурсов на полигонах.

"На этих направлениях, а также соблюдении схем обращения с отходами, содержании в порядке частного сектора, территорий вдоль МКАД, гаражных кооперативов будут сконцентрированы усилия специалистов комитета и в текущем году", - отметил Сергей Масляк.-0-