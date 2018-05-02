В Минске обновлен перечень предлагаемых под создание рабочих мест помещений

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске обновлен перечень помещений, предлагаемых в безвозмездное пользование под создание новых рабочих мест, сообщили БЕЛТА в Минском городском территориальном фонде государственного имущества.

В списке значатся 39 объектов, на начало года он включал около 70 объектов. Из перечня были исключены площадки, на которые нашлись арендаторы или уже оформлены договоры безвозмездного пользования.

Как правило, предоставляемые за Br0 аренды помещения размещаются на первом этаже или в подвале жилых домов. Наибольшее количество предлагаемых представителям бизнеса площадок расположено в Заводском, Ленинском и Первомайском районах. Предприниматели могут открыть здесь офисы, интернет-магазины, склады, объекты для оказания услуг, творческую мастерскую и др.

С алгоритмом предоставления в безвозмездное пользование недвижимого имущества можно ознакомиться на сайте Мингорисполкома. По истечении срока действия договора безвозмездного пользования юридические лица и ИП при выполнении своих обязательств вправе арендовать эти помещения без аукциона. Это предусмотрено решением Минского городского Совета депутатов от 29 ноября 2017 года №363.-0-