В Минске офисных сотрудников научат правильно питаться в обед

21 июня, Минск/. В Минске стартовал проект "Здоровые обеды с Exponenta", в котором минчане смогут бесплатно пообедать и получить консультацию диетолога по подбору оптимального рациона для обеда.

Проект начался с мастер-класса по правильному питанию от диетолога Светланы Кашицкой, которая рассказала участникам об основных составляющих сбалансированного обеда, о пользе каждого нутриента в питании, в особенности о пользе белка, который является строительным материалом для мышц и тканей, осуществляет транспорт жиров, углеводов и витаминов, а также ежедневно участвует в построении новых клеток и восстановлении изношенных клеток нашего организма.

Участникам проекта предстоит последовать советам от Светланы Кашицкой и проверить на личном опыте обеденное меню в том или ином кафе или ресторане, поблизости от места работы. Все расходы возьмет на себя производитель белковых напитков Exponenta.

"Минчане смогут не только отведать ланч в любом ресторане, но и научиться питаться сбалансированно с пользой для здоровья. Проблема неправильного рациона наиболее актуальна для жителей городов, - отметила PR-менеджер Exponenta Татьяна Молостова. - Чаще всего, речь идет о злоупотреблении жирной пищей, преобладании простых углеводов и в то же время дефиците белков. Восполнить его можно нежирным мясом, птицей, рыбой, молочными и сывороточными продуктами, такими как Exponenta. При этом в обед люди обычно недоедают, компенсируя это обильным ужином, что и приводит к полноте. Мы хотим показать, как можно питаться правильно и избежать негативных последствий".

Инициатива призвана помочь не только участникам проекта. Собранные данные позволят оценить качество питания в минских кафе и ресторанах.

Участники проекта с сегодняшнего дня начнут инспектировать минские рестораны и кафе и выкладывать результаты "обеденных проверок" в свои соцсети.

Организатором проекта выступил производитель напитков Exponenta, который рекомендует их в качестве здорового перекуса или дополнения к обеду. Ранее Институт физиологии НАН Беларуси доказал полезные свойства белковых продуктов в снижении лишнего веса и профилактике болезней сосудов и сердца. Предклиническое исследование показало, что напитки Exponenta наращивают мышечную ткань без накопления подкожно-жировой клетчатки и снижают уровень холестерина в крови.-0-