В Минске определены перечни домов, закрепленных за гимназиями

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске определены перечни жилых домов (микрорайонов), закрепленных за гимназиями. Информация размещена на сайтах управлений образования районных администраций столицы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по образованию Мингорисполкома.

Кроме списка адресов, относящихся к тому или иному учреждению образования, в объявлениях представлены данные о гимназиях, которые не будут осуществлять набор в 1-е классы. В частности, во Фрунзенском районе набор в 1-е классы гимназий не будет осуществлять гимназия №13, гимназия №4 осуществляет набор в 1-е классы согласно контрольной цифре приема в порядке очередности подачи заявлений в период приемной кампании (с 12 июня по 28 августа 2018 года).

Как сообщалось, указом №30 "О приеме в учреждения общего среднего образования и обучении в них", который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 25 января, отменены экзамены в 5-е классы гимназий. Набор в 5-е классы гимназий будет осуществляться без проведения вступительных испытаний. Все учащиеся, которые завершат обучение в 4-м классе гимназии, смогут продолжить обучение в этой же гимназии. При приеме в 5-е классы гимназий-колледжей искусств конкурсный отбор по результатам проверки творческих способностей сохраняется.

Всего в Минске насчитывается 50 гимназий, одна гимназия-колледж, два лицея, 176 средних школ.-0-