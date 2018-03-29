29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске определили лучших знатоков ОБЖ среди школьников, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Университета гражданской защиты МЧС.

Соревновались участники конкурса в трех возрастных категориях: младшей - учащиеся 1-4 классов, средней - 5-7-х и старшей - 8-11 классов. В младшей возрастной группе победил учащийся гимназии №2 Солигорска Василий Мелюх, лучшей в средней возрастной группе признана учащаяся средней школы №4 Несвижа Маргарита Окуневич, в старшей возрастной группе победа досталась учащемуся средней школы №4 Несвижа Даниилу Щемелеву.

Школьникам предлагалось принять участие в "Брейн-ринге", пройти компьютерное тестирование, подготовить устное выступление, заключительное испытание финала было построено по принципу известной телевизионной программы "Своя игра". При выставлении оценок жюри обращало внимание не только на содержательность выступления, но и на артистизм каждого участника, умение держаться на сцене, сюжетную линию и полноту раскрытия темы.

Финал республиканского конкурса "Школа безопасности" прошел в Университете гражданской защиты МЧС. Главной целью соревнования, проводимого среди школьников, стала популяризация профессии спасателя и формирование знаний по основам безопасной жизнедеятельности. Организаторами мероприятия выступили Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство образования, Белорусская молодежная общественная организация спасателей-пожарных и Заводская районная организация ОО "Белорусский республиканский союз молодежи".-0-

Фото Университета гражданской защиты МЧС