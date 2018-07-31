В Минске определят самую велодружественную компанию

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское велосипедное общество весь август проводит конкурс "Деловой велосипед", чтобы найти и поощрить компании, где сотрудники и руководители предпочитают экологически дружественный вид транспорта. Об инициативе корреспонденту БЕЛТА рассказала специалист по связям с общественностью общества Татьяна Жарносек.

"Участвовать в конкурсе может любая организация, зарегистрированная в Минске, а в одной из номинаций - "ВелоБосс" - любая белорусская организация. Команда Минского велосипедного общества уже ведет индивидуальную рассылку приглашений для участия. Чтобы присоединиться к "Деловому велосипеду", нужно заполнить короткую форму заявки и затем выкладывать снимки с соцсетях", - пояснила Татьяна Жарносек.

Среди зарегистрированных участников фотогонка проходит с 25 июля по 25 августа. Учитываются только фотографии, опубликованные в социальных сетях Facebook, Vkontakte, Instagram в этот период включительно (обязательно с указанием названия компании или организации).

Всего в конкурсе 6 номинаций.

"Самой большой велоорганизацией" станет та компания, в которой много людей добирается на работу на велосипеде. Доказать это нужно большим количеством фото с велосипедом в социальных сетях с хэштегом #minskbiketeam и названием компании.

"Самая велодружественная организация" будет выбрана по количеству фото с хэштегом #minskbikefriendly и названием компании, в которой велосипедисты довольны наличием велопарковки, раздевалки и душа и прочих условий для активистов движения.

"ВелоБосс" - номинация для руководителей, которые ездят на работу на велосипеде (соответственно хэштег #by_bikeboss).

Удачное сочетание городской (не спортивной) одежды и велосипеда и соответствующие фото с хэштегом #minskbikelook и названием компании поможет победить в номинации "Стильный look".

Тем, для кого велосипед нечто большее, чем просто вещь, стоит показать это креативными снимками с хэштегом #minskbikefriends и названием своей компании и побороться за приз в номинации "Мой лучший друг - велосипед".

"На велосипеде в любую погоду" - название номинации говорит само за себя. Мотивирующие фото с велосипедом в "нелетную" погоду с хэштегом #minskbikeweather и названием компании приблизят к победе.

Призеры и победители всех номинаций получат свои награды на городском празднике "День без автомобиля" 22 сентября. Мероприятие организовано Минским велосипедным обществом и Центром экологических решений по проекту "Городское велодвижение в Беларуси" при финансовой поддержке Евросоюза.-0-