В Минске отмечается рост объема капремонта жилья

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем ввода жилья после капремонта в Минске увеличивается, сообщил сегодня на заседании Мингорисполкома генеральный директор ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Виталий Смирнов, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2017 году по сравнению с 2014 годом объем ввода жилья возрос более чем в 2,5 раза. В прошлом году при плане 785 тыс. кв.м сдано в эксплуатацию 797,5 тыс. кв.м. На эти цели было направлено почти Br113,7 млн (около Br68 млн - средства местного бюджета, Br45,7 млн - отчисления граждан). Средняя стоимость 1 кв.м составила Br100,6 при нормативной Br164.

По словам Виталия Смирнова, задание на 2018 год - ввод после капремонта 875 тыс. кв.м жилья, что составит 2,5% от общей площади обслуживаемого жилфонда. Работы будут проводиться на 514 объектах.

Как отметил председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, следует обратить серьезное внимание на работу по информированию граждан о порядке и сроках проведения ремонта, а также на качество проводимых работ. "Рост обращений граждан говорит о недоработках как коммунальных служб, так и подрядных организаций. Нужно принять меры, которые позволят изменить ситуацию в лучшую сторону", - добавил он.-0-