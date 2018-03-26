В Минске отмечается рост регистрации коммерческих организаций

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с начала года отмечается рост регистрации коммерческих организаций и деловой активности в целом. Об этом сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии председатель комитета экономики Мингорисполкома Николай Рогащук, передает корреспондент БЕЛТА.

Особое внимание власти уделяют трудоустройству на вновь созданные рабочие места. "Положительная динамика по движению рабочей силы отмечается с начала года: соотношение принятых работников и уволенных в январе 2018 года составило 101,8%. В январе прошлого года было 95,2%, - привел цифры Николай Рогащук. - За два месяца текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2017-го зарегистрировано на 13% больше коммерческих организаций".

В соответствии с утвержденным графиком в каждом районе проводятся встречи с представителями бизнеса по разъяснению норм декрета №7 "О развитии предпринимательства". Уже состоялось 8 таких встреч. И глава комитета экономики отметил высокий интерес к ним (присутствовало свыше 1,1 тыс. человек), большое количество вопросов.

Характеризуя в целом итоги работы экономики с начала года, Николай Рогащук констатировал, что опережающими темпами выполняются ключевые показатели эффективности работы по ВРП, экспорту товаров и услуг. "Сложилась положительная динамика по выполнению основных показателей социально-экономического развития: промышленное производство, инвестиции в основной капитал, товарооборот и другие", - сказал он. По результатам января этого года экспорт товаров составил $191,7 млн с темпом роста 143,8%. Экспорт услуг за тот же период составил $242,6 млн с темпом роста 125%. Вместе с тем несколько увеличилось число убыточных предприятий. Также, подчеркнул Николай Рогащук, необходимо повышать качество работы по привлечению прямых иностранных инвестиций на чистой основе.-0-