В Минске переименованы некоторые остановки транспорта

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые остановочные пункты общественного транспорта Минска с сегодняшнего дня переименованы, сообщили БЕЛТА в учреждении "Столичный транспорт и связь".

Так, остановка "Школа" по проспекту Пушкина в обоих направлениях получила название "Поликлиника №20", остановка "Техникум" на перекрестке улиц Жудро-Матусевича в направлении улиц Ольшевского, Глебки и Притыцкого - "Индустриально-педагогический колледж".

Остановочный пункт "Универсам "Нарочь" на улице Одинцова в направлении улицы Лобанка переименован в "Гимназию №13", "Универсам "Фрунзенский" по проспекту Пушкина в обоих направлениях - в "Дунина-Марцинкевича", "Автотаксосервис" по проспекту Жукова в обоих направлениях - в "Невский переулок", "Салон проката" по улице Куйбышева в обоих направлениях - в "Студенческую поликлинику".-0-