28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске переобучение мам в декрете чаще ведется по профессиям продавца, бухгалтера, парикмахера, сообщила сегодня журналистам председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы занимаемся профконсультированием женщин, которые длительное время состоят на учете в службах занятости. Формируем их в группы профконсультирования, группы взаимопомощи и личностного роста, чтобы помочь выйти на рынок труда, - сказала Жанна Романович. - Новая мера поддержки семей с детьми: мамы, находящиеся в декретном отпуске, могут пройти обучение и переобучение, получить новую профессию или специальность. Причем ориентируемся на востребованные на рынке труда: кассир, продавец, бухгалтер, парикмахер, мастер по маникюру".

Обычно, чтобы пройти такие курсы, необходимо зарегистрироваться в качестве безработного. Но статус мамы в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет также дает такое право.

Жанна Романович отметила, что безработица в Минске имеет мужское лицо. "Женщины более мотивированы к труду, у них период подбора работы короче, и большая часть занятых в экономике Минска - женщины", - добавила собеседница.

В целом службы занятости столицы при обучении во многом работают под заказ нанимателя - это гарант последующего трудоустройства. Один из самых больших заказчиков - ГП "Минсктранс", для которого готовят водителей автобусов, троллейбусов и трамваев. Недавно начали формировать группу машиниста электропоезда для Минского метрополитена. "Очень нужны в столице руководители среднего уровня, представители строительных специальностей и рабочие", - дополнила список востребованных кадров Жанна Романович.-0-