В Минске по Логойскому тракту 20 сентября на час перекроют движение трамваев

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске движение трамваев по Логойскому тракту перекроют 20 сентября из-за следственного эксперимента, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Трамвайное движение по Логойскому тракту будет полностью ограничено с 15.00 до 16.00. В СК просят учитывать эту информацию при выборе маршрута движения.
Эксперимент назначен для установления обстоятельств ДТП, которое произошло 30 мая на пересечении Логойского тракта и ул. Лукьяновича. Трамвай сбил 10-летнюю девочку, она получила серьезные травмы.-0-
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