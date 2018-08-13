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В Минске подано более 9,7 тыс. заявлений о приеме в первые классы школ и гимназий не по месту жительства

Регионы 13.08.2018 | 10:41
Фото из архива
Фото из архива

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Родители подали более 9,7 тыс. заявлений о приеме детей в первые классы минских школ и гимназий не по месту жительства, сообщила сегодня на оперативном совещании в мэрии председатель комитета по образованию Мингорисполкома Мария Киндиренко, передает корреспондент БЕЛТА.

Мария Киндиренко напомнила, что в текущем году изменились правила зачисления в учреждения образования. За каждым из них закреплены микрорайоны, а ребят из других районов могут принимать только на свободные места по заявлениям родителей (законных представителей). О том, кого зачислили, а кого нет, станет известно 29 августа. Решения вынесут специально созданные комиссии, порядок процедуры определен Мингорисполкомом.

"С руководителями учреждений проведены совещания по выработке единого подхода к зачислению в первые классы", - отметила Мария Киндиренко.

По данным на 10 августа, в школы и гимназии по закрепленным микрорайонам подано около 14,5 тыс. заявлений - 64% от предполагаемого количества учащихся.

Как сообщалось ранее, при зачислении на свободные места преимущественное право имеют дети, чьи старшие братья или сестры уже обучаются в данной школе или гимназии, а также дети штатных сотрудников учреждения образования. При прочих равных условиях учитывается и очередность подачи заявления.-0-

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Теги
Минск, образование, школы
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