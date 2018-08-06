В Минске подготовлены предложения по более эффективному использованию общежитий и лагерей

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного имущества Мингорисполкома подготовил предложения по более эффективному использованию общежитий и загородных детских оздоровительных лагерей, а также других объектов недвижимости, предоставленных хозяйственным обществам по договорам безвозмездного пользования, сообщила сегодня на оперативном совещаний в мэрии председатель комитета Галина Степуренко, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, рассматривается возможность передачи лагерей "Полочанка", "Лесной огонек", "Мечта" новым собственникам, общежитий "Минскремстрой" по ул. Широкой, Филимонова, Платонова и Андреевской, общежития ОАО "Зорина" - предприятию "Минские городские общежития".

ОАО "МАПИД" прорабатывает вопрос придания детскому оздоровительному лагерю "Борок" статуса оздоровительного центра с круглогодичным использованием.

Всего в безвозмездное пользование ОАО, созданным в процессе приватизации и преобразования, переданы 223 находящихся в собственности города объекта недвижимости, в том числе 30 общежитий, 17 жилых домов и квартир, 40 объектов гражданской обороны, 136 объектов в составе имущества четырех детских оздоровительных лагерей и одного санатория и др.-0-