26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске погибает не более 6% высаживаемых молодых деревьев, заявила руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП "Минскзеленстрой" Анжелика Пузанкова в пресс-центре БЕЛТА.
"Есть документ Министерства жилищно-коммунального хозяйства, который регламентирует допустимые нормы. Они составляют около 10%. По объектам предприятий "Минскзеленстрой", в том числе на МКАД, процент отпада 5,6", - сказала Анжелика Пузанкова.
Она добавила, что обследования проводились в августе. По правилам, приживаемость высаженных осенью растений определяется через год после посадки.
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