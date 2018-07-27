27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске построят новый музей авиационной техники, сообщили БЕЛТА в Белорусской федерации авиационного спорта (БФАС).

Музей разместится в Липках недалеко от взлетно-посадочной полосы, куда переедет из аэродрома Боровая. Он будет увеличен в размерах, станет более современным. Появится и крытая часть: некоторые летательные аппараты и другие экспонаты будут храниться в ангаре. Переезд займет несколько лет и завершится ближе к 2020 году. Вместе со сменой места обновится и экспозиция. Все музейные самолеты и вертолеты можно будет опробовать лично: залезть в кабину пилота или сделать снимок в пассажирском салоне.

В начале осени закроется аэродром Боровая, на территории которого появятся жилые дома микрорайона Новая Боровая. Самолеты и вертолеты будут взлетать с аэродрома в Липках, куда в начале года уже переехал Минский аэроклуб ДОСААФ. Новый аэродром отличают взлетно-посадочная полоса с современным светосигнальным оборудованием, вертолетные площадки, метеостанция и подогреваемый ангар.

Музей авиационной техники сейчас включает более 30 экспонатов. Среди них авиалайнеры, ретросамолеты, истребители, штурмовики, "кукурузники", вертолеты и наземная катапульта. На днях в музее побывал ведущий телешоу "Поле чудес" и опытный пилот Леонид Якубович. "Ни в одной стране мира я не видел, чтобы музейная авиатехника была в таком хорошем состоянии. Я не представляю, как удалось ее собрать и сохранить в таком прекрасном виде", - признался он.

Авиатехнику можно будет бесплатно увидеть на фестивале #Пронебо, который пройдет на аэродроме Боровая 28 и 29 июля. Всего покажут около 30 летательных аппаратов: аэростаты, вертолеты, автожиры и самолеты, в том числе новый "кукурузник" ТВС-2МС и "ночной бомбардировщик" По-2. В небе пройдут вертолетные гонки, воздушные бои, трюки парашютистов и пируэты дронов. Также можно будет полетать на вертолете или воздушном шаре, попасть в летную школу и пилотировать беспилотник на симуляторе. Вечером споют "Пицца", Oili, Litesound и лучшие кавер-группы страны, а на фудкорте откроется 20 точек уличной еды.-0-