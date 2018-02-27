В Минске поступили в продажу талоны нового образца с допзащитой от подделок

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске поступили в продажу талоны нового образца с дополнительной защитой от подделок, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

Билеты по своему дизайну не сильно отличаются от предыдущих, хотя цвета теперь ярче. Основные изменения заключаются в том, что талоны стали горизонтальными, и белые поля для отметки компостера у них есть с обеих сторон.

Новые талоны будут использоваться наряду с действующими, пока те не выйдут из обращения. Цена за билет осталась прежней: Br0,6 в кассе, Br0,65 у водителя, за проезд в экспрессе - соответственно Br0,75 и Br0,8.-0-