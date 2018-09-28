В Минске предлагается упорядочить продажу сельхозпродукции с машин

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для торговли сельхозпродукцией с машин в Минске предлагается определять границы торговых площадок, сообщил сегодня на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территорий столицы председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк, передает корреспондент БЕЛТА.

В настоящее время администрации района указывают только адреса, а сельхозпроизводители и физические лица сами решают, где реализовывать овощи и фрукты. Иногда они располагаются на зеленых зонах, мешают движению пешеходов, занимают парковочные места. "Чтобы такого не было, комитет считает целесообразным разрабатывать схему размещения торговых точек во дворах", - отметил Сергей Масляк.

Выездная торговля плодоовощной продукцией с машин началась в Минске с 15 сентября. Торговые места будут работать по 15 ноября в рабочие и выходные во всех микрорайонах города вблизи жилых домов. Всего определено 197 площадок (в прошлом году было 196). С их адресами можно ознакомиться на сайте Главного управления потребительского рынка.

Разрешения сельхозпроизводителям и физическим лицам для продажи белорусских овощей и фруктов выдают администрации районов по упрощенной схеме: по заявлению, справке о земельном участке и документу, подтверждающему качество продукции. Кроме того, действует электронная система бронирования торговых мест для сезонной торговли на рынках города. Традиционно осенью проходят сельскохозяйственные ярмарки выходного дня, где можно купить продукты питания по ценам производителей.-0-