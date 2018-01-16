16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске приступили к демонтажу главной елки Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Пушистая красавица уже лишилась праздничного наряда - игрушек из светодинамических панелей и снежинок из светодиодов. Вскоре будет убрано и зеленое одеяние, а затем увезут и каркас.

Еще вчера завершил работу "Калядны кiрмаш". Торговые ряды были открыты на протяжении месяца в районе Дворца спорта и Октябрьской площади. В по-новогоднему оформленных домиках продавали горячие блины с различными начинками, ароматный глинтвейн, шашлык, горячую выпечку, драники, кондитерские изделия и др. Здесь же можно было приобрести подарки, сувениры с символом года, праздничную атрибутику.

Также проводится демонтаж праздничной иллюминации, украшавшей столицу на протяжении новогодних и рождественских праздников. Будут разобраны гирлянды, украшающие деревья в различных уголках Минска. А вот световые объемные фигуры "Трактор", "Письменность", "Арфа", "Подарок" и "Клоун", относящиеся не к праздничному, а к декоративному оформлению, продолжат радовать минчан.-0-