28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске продолжает расти количество многодетных семей, сообщила сегодня журналистам председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если раньше мы говорили, что количество многодетных семей ежегодно вырастает на тысячу, то за 2017 год по сравнению с 2016-м констатируем рост на полторы тысячи. У нас в городе практически 14 тыс. многодетных семей. Львиную долю из них составляют семьи, где воспитываются трое ребятишек - это почти 20 тыс. детей", - отметила Жанна Романович.

По ее словам, все больше родителей, которые решаются и на более многочисленную семью, - количество родившихся третьих и последующих детей растет. Так, сегодня 1390 семей воспитывают пятерых и более детей. Есть и единичные герои, у которых по 12 и 13 детей, три семьи воспитывают 10 детей, 9 - по 9 и 8 - по 8. Кроме того, за 2017 год в 27 семьях Минска родились тройни.

Помимо государственной социальной помощи, в городе разработана система дополнительных мер поддержки семей, воспитывающих детей. Проводится большая работа по формированию престижа семьи в обществе, мотивации осознанного родительства. В этих целях проводится ряд мероприятий, в том числе конкурсы "Лучшая многодетная семья", "Семья года". К слову, итоги городского этапа республиканского конкурса "Женщина года - 2017" уже подведены и победители шести номинаций будут торжественно награждены на городском празднике 2 марта.

"Перед нами и комитетом по здравоохранению стоит задача по выработке новых мер стимулирования рождаемости. Речь идет о поддержке материнства и детства, создании условий, а также мерах по повышению престижа крепкой белорусской семьи. О таких надо больше рассказывать", - подчеркнула Жанна Романович.-0-