В Минске пройдет финал соревнований по скоростному маневрированию на автомобилях

25 сентября, Минск /БЕЛТА/. Заключительный этап республиканской акции "Спортсмены - за безопасность дорожного движения- 2018", во время которой определяется белорусский чемпион по скоростному маневрированию на автомобилях, пройдет в Минске 30 сентября, сообщили БЕЛТА организаторы акции.

Финал соревнований состоится на площадке возле ТД "Ждановичи". Эти состязания уже 16 лет проводятся редакцией газеты "Автодайджест" при содействии УГАИ МВД Беларуси.

Основная борьба в абсолютном зачете развернется между Александром Цедриком из команды Nakayama Team и Дмитрием Барканом из Havoline. Оба пилота лидируют по количеству зачетных очков, набранных в ходе предварительных соревнований.

В перерывах между финальными заездами зрители смогут увидеть работу сотрудников ОМОНа и спецподразделения ГАИ по задержанию нарушителя, получить призы от партнеров акции, протестировать новые автомобили. Сотрудники МЧС проведут мастер-класс по тушению загоревшегося легкового автомобиля. Начало соревнований в 12.00. Вход бесплатный.

Информационным партнером мероприятия выступает Белорусское телеграфное агентство.-0-