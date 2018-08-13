В Минске прокуратура восстановила нарушенные права молодой матери

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Центрального района Минска восстановила нарушенные права молодой матери, сообщили БЕЛТА в отделе информации Генеральной прокуратуры Беларуси.

В надзорное ведомство столицы поступило заявление женщины, в котором она сообщала о несвоевременном получении от предприятия пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. На момент обращения организация задолжала ей выплаты за шесть месяцев. Во время прокурорской проверки информация о нарушениях закона "О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей" подтвердилась.

Исходя из обязанности организации своевременно назначить и выплатить государственное пособие, прокуратура Центрального района Минска внесла ее директору предписание, в котором потребовала устранить выявленные нарушения закона и восстановить нарушенное право молодой матери.

По результатам рассмотрения акта надзора задолженность перед заявительницей погашена в полном объеме.

"Обеспечение защиты прав и законных интересов социально уязвимых групп населения, охраны детства и материнства - предмет особого внимания надзорного ведомства", - отметили в Генпрокуратуре.-0-