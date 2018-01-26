В Минске проведут эксперимент по оборудованию приборов учета воды антимагнитными индикаторами

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В нескольких многоквартирных домах Минска в 2018 году планируется провести эксперимент по оборудованию приборов учета воды антимагнитными пломбами-индикаторами, сообщил сегодня директор КУП "Минскводоканал" Олег Аврутин на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территории столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для проведения эксперимента будут определены 9-10 домов, где на приборах учета расхода воды будут установлены антимагнитные наклеивающиеся пломбы-индикаторы. Цель эксперимента - сведение к минимуму возможности применения потребителями устройств и приспособлений, искажающих показания этих приборов, - отметил Олег Аврутин. - Такими антимагнитными пломбами планируется оборудовать приборы учета при проведении их плановой замены. Новинки позволяют доказать факт воздействия магнитного поля на счетный механизм".

Директор "Минскводоканала" также отметил, что реализация проекта по дистанционному автоматизированному съему показаний приборов учета воды будет начата в Минске в текущем году. С компаниями, которые предложили соответствующие технологии, ведется практическая работа по созданию специализированных модулей, которые будут обеспечивать передачу данных.

В 2018 году в Минске предполагается сократить величину потерь и неучтенных расходов воды из системы коммунального водоснабжения на Br1,9 млн, или на 5,5%. Для этого разработан целый ряд мероприятий. Согласно плану будет проводиться замена сетей водопровода и водоотведения (по 18 км), обследование сетей водопровода с помощью специального оборудования на поиск скрытых утечек, замена запорно-регулирующей арматуры, сокращение количества водоразборных колонок, развитие службы технической инспекции и др.

По словам Олега Аврутина, в прошлом году было обеспечено снижение потерь и неучтенных расходов воды на 1,5 млн куб.м по сравнению с уровнем 2016 года. Также были перевыполнены задания по замене сетей. В частности, фактически было заменено 17,3 км водопроводных сетей и 19,5 км сетей водоотведения. Общее снижение затрат составило Br7,5 млн (108,8% к заданию).

"Минскводоканалом" на 2018 год запланирована реализация инвестиционного проекта по реконструкции очистных сооружений, развитие на базе предприятия научно-практического центра для оказания консалтинговых услуг и др.

По состоянию на 1 января 2018 года, на балансе КУП "Минскводоканал" находились 3087 км водопроводных сетей, 16 водозаборов, 60 км канала Вилейско-Минской водной системы, 383 повысительных насосных станций, 57 канализационных насосных станций. Протяженность канализационных сетей составляет 1877 км.-0-