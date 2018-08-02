В Минске пустят больше автобусов из Лошицы-2 до станции метро "Могилевская"

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортники Минска с 3 августа увеличивают частоту движения автобусного маршрута №98С "ДС Лошица-2 - ст. метро "Могилевская", чтобы компенсировать неудобства, доставленные пассажирам из-за лопнувшей балки моста на МКАД, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

Работа этого маршрута организуется с интервалом движения 11 минут в часы пик, 20 минут - во внепиковое время и по выходным дням. Накануне на автобусном маршруте №98С было увеличено количество подвижного состава только в утренние часы пик.

"В дополнение к ранее размещенной информации в связи с закрытием движения транспорта под путепроводом МКАД через ул. Бабушкина в направлении Игуменского тракта с 2 августа движение автобусов маршрута №176Э в направлении ДС "Шабаны" организовано без заезда в микрорайон Лошица по МКАД, автодороге Н-9034 (на Новый Двор) и далее по маршруту, в обратном направлении - без изменений", - отметили на предприятии.

Как сообщалось ранее, внесены коррективы в движение автобусов, маршрут которых пролегает через данную транспортную развязку: № 88С, 48, 148С, 114С, 134С, 1088-ТК, 67 (в направлении Чижовки) № 7, 7А (в направлении Курасовщины), №175Э (в направлении вокзала). Все они минуют Лошицу.

Добраться в Чижовку из микрорайона Лошица можно автобусами маршрутов № 3С, 51, 102.-0-