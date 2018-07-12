В Минске рассматривается вопрос повышения стоимости проезда в транспорте

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске рассматривается вопрос повышения стоимости проезда в общественном транспорте, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Мингорисполкоме.
В последний раз тарифы на проезд увеличивались в ноябре прошлого года. В проекте бюджета на 2018 год прогнозировалось увеличение стоимости до Br0,65 за одну поездку в наземном транспорте и Br0,7 - в метро.
О конкретных сроках и размере повышения пока не сообщается. Проект решения Мингорисполкома находится на стадии обсуждения. Новые тарифы согласовываются с Министерством антимонопольного регулирования и торговли.-0-
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