7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске разработают схему градостроительного развития территории вдоль Свислочи, так называемого водно-зеленого диаметра, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник мастерской генерального плана УП "Минскградо" Ирина Гайсенок.

Работа будет проводиться совместно с Институтом природопользования НАН Беларуси, предприятием "Белреставрация", Центральным научно-исследовательским институтом комплексного использования водных ресурсов, другими ведомствами. Документ планируется подготовить до конца 2019 года. Он определит границы водно-зеленого диаметра и подходы к его использованию. Кроме того, одним из важных направлений станет изучение флоры и фауны этой территории, выявление ареалов обитания редких видов животных.

Также специалисты проанализируют систему дождевой канализации, по которой ливневые стоки попадают в водный бассейн. Это позволит в будущем в наиболее проблемных местах планировать строительство очистных сооружений.

"В Минске пока нет подобного документа, который бы давал комплексную информацию по этому уникальному архитектурно-ландшафтному ансамблю Минска. Схема будет способствовать сохранению системы парков, водоемов, бульваров и скверов с обеих сторон Свислочи, регламентирует деятельность застройщиков вблизи объектов", - отметила Ирина Гайсенок.

Водно-зеленый диаметр Минска стал итогом преобразования поймы реки Свислочь в 1950-1970 годах. Его главная особенность заключается в непрерывности и масштабах. Это один из двух планировочных "стержней" Минска, второй - проспект Независимости. Сегодня в состав минской водно-зеленой системы входят 18 парков и 650 га ландшафтной территории. Экологи выступили с инициативой придания главной экологической артерии Минска статуса историко-культурного наследия.-0-