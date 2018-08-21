В Минске разработали единое для школ двухнедельное меню

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске к новому учебному году разработали единое для всех школ двухнедельное меню. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель начальника отдела общественного питания главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Марина Дьякова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Рационы разработаны дифференцированно по возрасту учащихся - 6-10, 11-13 и 14-17 лет", - сказала Марина Дьякова.

По ее словам, при составлении меню учтены требования и постановления основных санитарных норм и правил для организации питания в учреждениях общего среднего образования.

"В части соблюдения сезонности, рационального распределения общей калорийности суточного рациона, оптимального соотношения пищевых веществ (белков, жиров, углеводов), использования продуктов, разрешенных для питания детей, исключена повторяемость одноименных блюд в течение двух дней подряд", - обратила внимание замначальника отдела.

Питание учащихся в столице организуют девять районных комбинатов школьного питания. Они обслуживают 251 объект при учреждениях общего среднего образования.

"Питание учащихся организовывается как за счет бюджетных средств, так и за счет средств родителей. Учащиеся первых-четвертых классов получают за счет бюджетных средств горячие завтраки, учащиеся из малообеспеченных, неблагополучных и других льготных категорий - одно-, двух- и трехразовое бесплатное питание. Учащиеся пятых-одиннадцатых классов получают одноразовое горячее питание за счет средств родителей", - пояснила Марина Дьякова.-0-