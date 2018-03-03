3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске разработали порядок взаимодействия должностных лиц в решении проблем с шумными соседями. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры по итогам координационного совещания под председательством прокурора города Минска Сергея Хмарука, сообщает БЕЛТА.

Порядок взаимодействия разработали для формирования общих подходов в этом вопросе. Теперь сотрудники столичных органов внутренних дел, прибыв на место правонарушения, обязаны принимать исчерпывающие меры по установлению обстоятельств, виновных, потерпевших и свидетелей, передавать собранные материалы в администрации районов Минска. Оттуда материалы будут направлены в организации ЖКХ по территориальности. О каждом таком движении нужно уведомлять прокурора района, который будет контролировать соблюдение законности при ведении административного процесса.

Прокуратура Минска еще в 2017 году обратила внимание на проблему шумных соседей. Анализ фактов свидетельствует, что большинство преступлений совершается дома во время конфликтов при совместном распитии спиртных напитков. Были ужесточены меры ответственности за нарушение правил пользования жилыми помещениями: если в 2016 году взыскания получили 659 человек, то в 2017 году - 1035. Однако на сегодняшний день сняты не все вопросы сотрудничества субъектов профилактики.

Основная сложность при рассмотрении сообщений о таких нарушениях в том, что у должностных лиц администраций районов и организаций ЖКХ нет знаний и навыков ведения административного процесса. Зачастую они не принимают меры по всестороннему и полному исследованию обстоятельств дела. В результате дело закрывается, в том числе из-за недоказанности вины и истечения сроков наложения взыскания.-0-