19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с апреля организуются сезонные маршруты на пригородном транспорте, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

Так, организуются следующие сезонные пригородные автобусные маршруты:

- №226С ДС Запад-3 - Воловщина с отправлением по субботам в 10.17, по воскресеньям в 14.45 (с 7 апреля по 28 октября);

- №305С ДС Запад-3 - Крылово по воскресеньям в 7.45 и 17.07 (с 7 апреля по 28 октября);

- №227 ст.м "Пушкинская" - Минское море ежедневно в 20.00 (с 18 апреля по 31 октября);

- №231А АС Юго-Западная - Поповичи ежедневно в 14.30 (с 1 апреля по 31 октября);

- №297/357 АС Юго-Западная - Дубенцы через Новый Двор по субботам и воскресеньям в 20.00 (с 7 апреля по 28 октября);

- №357 АС Юго-Западная - Дубенцы с отправлением по будням в 12.20 и 20.30 (с 9 апреля по 26 октября) и по субботам и воскресеньям в 6.00 (с 7 апреля по 28 октября);

- №260С АС Автозаводская - с/т Веселка по субботам в 7.25, 16.20, по воскресеньям в 10.20, 17.30, 19.05 (с 7 апреля по 28 октября), по вторникам и четвергам в 8.55, 19.05, по пятницам в 8.55 (с 2 мая по 5 октября), по пятницам в 19.05 (с 6 апреля по 26 октября);

- №218Э АС Автозаводская - Дубровка по субботам в 6.20, по воскресеньям в 18.30 (с 29 апреля по 7 октября);

- №236 ДС Славинского - с/т Ветеран по выходным дням в 18.30 (с 7 апреля по 28 октября);

- №241С ДС Карастояновой - Лысая Гора по субботам в 17.00, по воскресеньям в 7.45 (с 7 апреля по 28 октября), по средам в 18.27 (с 16 мая по 5 октября);

- №215 ДС Карастояновой - Бровки по субботам в 12.48 (с 7 апреля по 28 октября);

- №301 ДС Карастояновой - Вышково по субботам в 7.57, по воскресеньям в 17.15 (с 7 апреля по 28 октября);

- №243С ДС Карастояновой - Рабушки через с/т Трактор по субботам в 11.40, по воскресеньям в 13.40 (с 7 апреля по 28 октября);

- №389С/390С ДС Карастояновой - с/т Физик через с/т Трактор по будням в 7.06, 08:25 (с 2 мая по 5 октября), по субботам в 7.06, 8.25, по воскресеньям в 9.20 (с 7 апреля по 28 октября),

- №390С/389С ДС Карастояновой - с/т Физик по понедельникам, вторникам, средам, четвергам в 15.45, 18.20 (с 2 мая по 5 октября), по пятницам, субботам, воскресеньям в 15.45, 18.20 (с 6 апреля по 28 октября);

- №390С ДС Карастояновой - с/т Физик по будням в 10.00 (с 2 мая по 5 октября);

- №329С ДС Славинского - с/т Трактор по субботам в 9.20, по воскресеньям в 19.20 (с 7 апреля по 28 октября);

- №346 ДС Карастояновой - Вишневка через Нелидовичи по вторникам, четвергам в 9.13, 20.00, по пятницам в 20.00 (с 2 мая по 5 октября), по субботам и воскресеньям в 9.13, по субботам в 17.05, по воскресеньям в 20.00 (с 7 апреля по 28 октября);

- №348С ДС Карастояновой - с/т Боровцы по субботам в 9.30, 11.15, 19.20, по воскресеньям в 11.15, 17.30, 19.20 (с 7 апреля по 28 октября); по вторникам, четвергам в 9.30, 19.20 (с 2 мая по 5 октября);

- №354С ДС Славинского - с/т Оптика по понедельникам, вторникам, четвергам в 8.50, 15.10, 19.20, по средам в 19.20 (с 2 мая по 5 октября), по пятницам в 8.50, 17.00, 19.20 (с 6 апреля по 26 октября), по субботам в 7.00, 10.50, 17.00, по воскресеньям в 8.50, 15.10, 17.00, 18.50 (с 7 апреля по 28 октября);

- №364С ДС Славинского - Психоневрологический интернат по пятницам в 17.00 (с 2 мая по 5 октября), по воскресеньям в 17.00 (с 7 апреля по 28 октября).

Также рейсы на отдельных пригородных маршрутах корректируются в связи с работой учебных заведений, некоторые отменяются. Более подробно с изменениями в расписании можно ознакомиться на сайте учреждения.-0-