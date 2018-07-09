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В Минске с начала года отремонтировано около 210 тыс. кв.м улиц

Регионы 09.07.2018 | 09:55
Фото из архива
Фото из архива

9 июля, Минск / Корр. БЕЛТА/. В Минске с начала года проведен текущий ремонт участков улично-дорожной сети на площади около 210 тыс. кв.м, сообщил сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме генеральный директор ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Денис Глинский, передает корреспондент БЕЛТА.

Критическая ямочность ликвидирована на участках улично-дорожной сети площадью 78 тыс. кв.м. Также проводился ремонт пешеходных дорожек.

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Теги
дороги, Минск, ремонт
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