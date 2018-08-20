В Минске с начала года стало на 77 долгостроев меньше

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с начала года завершены работы по 77 объектам сверхнормативного строительства, сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко, передает корреспондент БЕЛТА.
Всего в перечне долгостроев, по которым будут реализованы мероприятия в 2018 году, значатся 169 объектов как коммунальной, республиканской формы собственности, так и без ведомственной подчиненности.
"В городе проводится системная работа по снижению объемов незавершенного строительства, в том числе собственники привлекаются к административной ответственности. В текущем году 93 юридических лица оштрафованы на более Br21 тыс.", - отметил Дмитрий Гуриненко.
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