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В Минске с начала года стало на 77 долгостроев меньше

Регионы 20.08.2018 | 09:50
Фото из архива
Фото из архива

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с начала года завершены работы по 77 объектам сверхнормативного строительства, сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего в перечне долгостроев, по которым будут реализованы мероприятия в 2018 году, значатся 169 объектов как коммунальной, республиканской формы собственности, так и без ведомственной подчиненности.

"В городе проводится системная работа по снижению объемов незавершенного строительства, в том числе собственники привлекаются к административной ответственности. В текущем году 93 юридических лица оштрафованы на более Br21 тыс.", - отметил Дмитрий Гуриненко.

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