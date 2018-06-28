В Минске с ЦТ по истории Беларуси удален один абитуриент за мобильный телефон

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с централизованного тестирования по истории Беларуси удален один абитуриент за мобильный телефон. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк.

"Централизованное тестирование по истории Беларуси прошло штатно. До экзаменационные аудиторий не дошло 1 860 абитуриентов, что составляет 8,4% от всех зарегистрировавшихся на предмет. В Минске за мобильный телефон был удален один поступающий", - проинформировал Юрий Миксюк.

Впереди еще два предмета централизованного тестирования. Экзамен по географии состоится 30 июня.-0-