В Минске скорректирован порядок начисления платы за общежития

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске скорректирован порядок начисления платы за проживание в общежитиях города. Соответствующее решение Мингорисполкома №132 от 16 января 2018 года опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Документ вносит изменения в решение Мингорисполкома №3207 от 21 сентября 2017 года. При определении размера платы за пользование жилым помещением в общежитии применяются корректирующие коэффициенты, которые перемножаются между собой по формуле П = БС х К1 х К2 х К3 х S.

При этом К1 - коэффициент, учитывающий местонахождение жилого помещения (равен 0,75); К2 - коэффициент, зависящий от категории общежития (общежитие первой категории - коэффициент равен 1, второй - 0,9, третьей - 0,8). К3 - коэффициент в размере от 0,1 до 1,0, определяемый организациями, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся жилые помещения государственного жилищного фонда в общежитиях, исходя из экономической целесообразности и финансовой возможности. S - общая площадь занимаемого жилого помещения, квадратных метров.

К первой категории относятся общежития, где в блоках имеются комнаты, санузел, кухня, ко второй категории - общежития, где в блоке имеются комнаты и санузел, а кухня общего пользования расположена на этаже, к третьей категории - общежития, где имеются комнаты, а кухни, санузлы, душевые - общего пользования.

Базовая ставка формируется из размера базовой величины (БВ), умноженного на коэффициент (К равен 0,1, формула: БС = БВ x К).

Инструкция не распространяется на общежития государственных учреждений образования.

Решение вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 23 ноября 2017 года.-0-