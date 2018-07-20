20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске снижается количество несчастных случаев на воде. Об этом сообщил председатель Минской городской организации ОСВОД Федор Клюкач сегодня на заседании рабочей группы по вопросу содержания и благоустройства территории столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодняшний день в Минске зафиксировано 7 несчастных случаев на воде (среди них 1 несовершеннолетний) против 8 на эту же дату в прошлом году. Да, снижение небольшое. Но если до 2010 года включительно ежегодно около 120 человек терпели бедствие на воде, из них 11-13 детей и подростков, то в 2016 и 2017 годах эта цифра уменьшилась до 40. Учитывая кадровый потенциал и научно-техническое оснащение Минска, мы должны свести эти цифры к минимуму", - сказал Федор Клюкач.

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