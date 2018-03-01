В Минске снижается наркопреступность в молодежной среде - ГУВД

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске снизился уровень наркопреступности среди несовершеннолетних, сообщил на заседании мэрии начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома Александр Сазонов, передает корреспондент БЕЛТА.

"О действенности принимаемых в городе мер свидетельствует сокращение на 10% преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Зафиксировано снижение на 45% фактов передозировки наркотиками, в том числе на 80% с участием несовершеннолетних. Вдвое меньше зарегистрировано случаев летального исхода. Также на две трети снизилось количество привлеченных к уголовной ответственности учащихся и студентов. На 61% снизилась преступность среди несовершеннолетних, к уголовной ответственности привлечены 19 лиц, которыми совершено 29 наркопреступлений", - привел данные Александр Сазонов.

Он отметил, что работа органов внутренних дел направлена прежде всего на выявление сбытчиков наркотиков, нарколабораторий и помещений для изготовления курительных смесей, изъятие из незаконного оборота наркотических средств, пресечение каналов их поставки на территорию республики, блокировку доступа к сайтам, ликвидацию интернет-магазинов, торгующих спайсами. Подразделения ГУВД Мингорисполкома задержали 885 лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, из них 315 сбытчиков. Выявлено 16 каналов поставки на территорию Беларуси наркотических средств и психотропных веществ из-за рубежа. Пресечена деятельность двух нарколабораторий и одного помещения для изготовления курительных смесей, а также 11 помещений для выращивания наркосодержащих растений и грибов. Из незаконного оборота изъято более 34 кг наркотиков.

Выявлено 450 наркопреступлений, совершенных через интернет, заблокирован доступ к 9 сайтам и 146 электронным кошелькам. Пресечена деятельность 29 интернет-магазинов, занимающихся распространением наркотиков. В местах массового отдыха молодежи зарегистрировано 102 преступления, в том числе 31 тяжкое и особо тяжкое.

В Минске в конце 2016 года принят план мер по противодействию незаконному обороту наркотиков, профилактике их потребления, социальной реабилитации лиц, больных наркоманией. Аналогичные планы утверждены во всех районных администрациях столицы. Мероприятия направлены на повышение эффективности профилактики наркомании, выявление и пресечение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, а также на устранение причин, порождающих эти социально опасные явления.

По данным на 1 января, на учете в Минском городском наркологическом диспансере состоят почти 5,2 тыс. человек, употребляющих наркотики.-0-