В Минске стартовал проект помощи родителям и детям с ограниченными возможностями

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 1 июня стартовал проект помощи родителям и детям с ограниченными возможностями, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"1 июня 2018 года в Минске стартовал проект "Добрая переделка", целью которого является оказание безвозмездной помощи семьям, где родитель-инвалид воспитывает ребенка-инвалида. Проект реализуется студией интерьерного дизайна и декора Home Perfection, ГУ "Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей", отделом надзорно-исполнительной деятельности ГУВД и комитетом по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома", - рассказали в ГУВД.

Во время проекта выпускники Home Perfection разрабатывают дизайн-проекты детских комнат для столичных семей, в которых проживают особенные дети, воспитываемые родителями-инвалидами. Непосредственно ремонт на добровольной основе будут выполнять лица, состоящие на учетах уголовно-исполнительных инспекций территориальных РУВД Минска, имеющие строительные специальности, - люди, которые однажды оступились и желают изменить себя к лучшему.

"Добрая переделка" - это не только проект и не только ремонт, это новые возможности реализации личности, шанс к новой общественно полезной жизни, так как проект меняет не только пространство детских комнат, но и сознание тех, кто принимает в нем непосредственное участие", - отметили в ГУВД.-0-