В Минске торжественно открыли жилой дом для военнослужащих внутренних войск

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске торжественно открыли девятнадцатиэтажный жилой дом для военнослужащих внутренних войск, передает корреспондент БЕЛТА.

Ключи от новых квартир получили 132 семьи военнослужащих внутренних войск из воинских частей Минского гарнизона. Поздравили новоселов с торжественным событием министр внутренних дел Игорь Шуневич, заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Юрий Караев, глава администрации Первомайского района Минска Игорь Кудревич.

"В преддверии профессионального праздника и векового юбилея внутренних войск мы открываем новый дом. Для новоселов и членов их семей это серьезный семейных праздник", - сказал во время приветственной речи Игорь Шуневич.

Выступает Игорь Шуневич

Юрий Караев в свою очередь подчеркнул, что военнослужащий, который выполняет свои задачи в любое время дня и ночи, должен быть уверен, что его семья, его тыл устроены.

Юрий Караев

По словам командующего, на сегодняшний момент военнослужащий внутренних войск стоит в очереди на улучшение жилищных условий в среднем около четырех лет. "Это показатель по Минску. В областных и районных центрах бывает и того меньше. Новоселы - это в первую очередь офицеры, которые непосредственно командуют подразделениями - командиры взводов, рот, однако очередь соблюдается", - добавил Юрий Караев.-0-

Фото Рамиля Насибулина