В Минске торжественно открыли жилой дом для военнослужащих внутренних войск

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске торжественно открыли девятнадцатиэтажный жилой дом для военнослужащих внутренних войск, передает корреспондент БЕЛТА.
Ключи от новых квартир получили 132 семьи военнослужащих внутренних войск из воинских частей Минского гарнизона. Поздравили новоселов с торжественным событием министр внутренних дел Игорь Шуневич, заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Юрий Караев, глава администрации Первомайского района Минска Игорь Кудревич.
"В преддверии профессионального праздника и векового юбилея внутренних войск мы открываем новый дом. Для новоселов и членов их семей это серьезный семейных праздник", - сказал во время приветственной речи Игорь Шуневич.
Юрий Караев в свою очередь подчеркнул, что военнослужащий, который выполняет свои задачи в любое время дня и ночи, должен быть уверен, что его семья, его тыл устроены.
По словам командующего, на сегодняшний момент военнослужащий внутренних войск стоит в очереди на улучшение жилищных условий в среднем около четырех лет. "Это показатель по Минску. В областных и районных центрах бывает и того меньше. Новоселы - это в первую очередь офицеры, которые непосредственно командуют подразделениями - командиры взводов, рот, однако очередь соблюдается", - добавил Юрий Караев.-0-
Фото Рамиля Насибулина
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4241 BYN
|2.42 BYN
|2.426 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.957 BYN
|1.96 BYN
|RUB
|3.4422 BYN
|3.434 BYN
|3.45 BYN