В Минске траты на сборы ребенка в школу составят от Br202 до Br890

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске траты на сборы ребенка в школу составят в этом году от Br202 до Br890 в зависимости от полноты комплекта и возраста ученика. Об этом сообщила сегодня главный специалист по связям с общественностью ГУ "Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома" Светлана Шитикова на пресс-конференции, посвященной Дню работников торговли, передает корреспондент БЕЛТА.

"Общая стоимость экипировки к школе не изменилась в сравнении с прошлым годом. Для учеников младших классов она составляет от Br202 до Br750, для старшеклассников - от Br235 до Br890. Сюда входят швейные и трикотажные изделия, обувь и школьные принадлежности", - отметила Светлана Шитикова.

Всего промышленность республики подготовила боле 240 моделей швейных изделий преимущественно из смесовых тканей (костюмы, пиджаки, сорочки, брюки, юбки) для девочек и свыше 230 - для мальчиков. В дополнение к ним предложено 85 моделей трикотажных предметов одежды. Варианты школьной обуви включают около 90 моделей для мальчиков и 80 - для девочек. Для занятий физкультурой и спортом - до 50 моделей и свыше 30 моделей обуви для активного отдыха. Предложено более 200 моделей ранцев, рюкзаков и портфелей.

В 54 крупных магазинах города представлен широкий ассортимент школьных принадлежностей, одежды, обуви, галантереи. К школе можно совершить покупки в 410 торговых объектах столицы. Дополнительно выделено 90 торговых мест внутри магазинов и оформлено более 85 уголков первоклассника. С июля по август пройдут выставки-продажи, в том числе со снижением цен, 25 демонстраций моделей одежды и обуви.

"Для тех, кто не успеет закупиться всем необходимым впрок или специально этого не делает, чтобы ребенок не успел перерасти покупки, 18-19 августа на площадке у Дворца спорта будут организованы две ярмарки. Одна ярмарка непродовольственных товаров со снижением цены до 30% и ярмарка "Пора в школу" с участием производителей со всей республики", - анонсировала Светлана Шитикова.-0-