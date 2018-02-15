В Минске участились случаи нахождения несовершеннолетних вне дома в позднее время - прокуратура

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске участились случаи нахождения несовершеннолетних вне дома в позднее время без взрослых. Эта информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Такой вывод сделан по итогам анализа прокуратурой Центрального района Минска практики привлечения несовершеннолетних и их родителей (опекунов, попечителей) к административной ответственности.

В Центральном районе, в частности, увеличилось количество случаев пребывания несовершеннолетних в позднее время вне жилища без сопровождения взрослых. Если в 2016 году зафиксировано 12 таких фактов, то в 2017 году - уже 27.

В общественных местах в позднее время суток находились в основном несовершеннолетние в возрасте от 13 до 15 лет. "Это было обусловлено ненадлежащим вниманием со стороны законных представителей либо их беспечным отношением к детям. Ослабление контроля родителей прослеживалось в каникулярный период, особенно во время пребывания детей в гостях у родственников", - отметили в прокуратуре.

Прокурор Центрального района Минска встретился с родителями, привлеченными к административной ответственности за неисполнение обязанностей по сопровождению или обеспечению сопровождения несовершеннолетнего в позднее время вне жилища. Проведены индивидуальные профилактические беседы. Представитель прокуратуры акцентировал внимание на необходимости усилить контроль за детьми, их образом жизни и времяпрепровождением.

Закрепление на законодательном уровне сответствующих ограничений для детей и подростков в возрасте до 16 лет рассчитано на предупреждение их беспризорности и бродяжничества, а также совершения ими преступлений и правонарушений. Эта мера направлена на защиту самих подростков от противоправных посягательств и причинения им физического или морального вреда.

Работа в указанной сфере будет продолжена, вопрос взят на контроль.-0-