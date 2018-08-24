24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске улучшается ситуация с местами в детских садах, сообщила сегодня журналистам председатель комитета по образованию Мингорисполкома Мария Киндиренко, передает корреспондент БЕЛТА

"Мы впервые за достаточно продолжительный период времени можем говорить, что в столице снижается напряженность ситуации с местами в детских садах. В то же время акцент делается на их шаговую доступность. Речь идет о строительстве новых дошкольных учреждений", - отметила Мария Киндиренко.

По ее словам, по итогам года в Минске будут открыты пять новых детсадов. "Один уже введен во Фрунзенском районе, ко Дню города откроются еще три в Лошице, Центральном и Фрунзенском районах. До конца года планируется, что юных минчан примет новый детский сад в Московском районе",- рассказала председатель комитета по образованию.-0-