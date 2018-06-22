В Минске уменьшилось количество пожаров в подвалах и мусороприемниках

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске уменьшилось количество пожаров в подвалах и мусороприемных камерах жилых домов, сообщил на заседании рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания территорий столицы начальник отдела надзора и профилактики Минского городского управления МЧС Дмитрий Дубаневич, передает корреспондент БЕЛТА.

В подвалах и технических помещениях с начала года произошло 13 возгораний против 21 в аналогичный период 2017 года, мусороприемных камерах - 214 против 242 соответственно. Зафиксирована гибель гражданина в мусороприемной камере многоэтажки по улице М.Танка, 16.

Вместе с тем участились случаи возгораний в местах общего пользования: 101 против 96. Наибольшее их количество произошло в Ленинском, Советском и Московском районах. Также в текущем году в городе произошло 16 пожаров в неэксплуатируемых зданиях, за аналогичный период 2017 года - пять.

"Их возникновению способствовали захламленность, недостаточный контроль за содержанием построек, не было ограничения доступа. Контроль за содержанием помещений общего пользования, чердаков, подвалов, неэксплуатируемых зданий усилим. На текущей неделе провели мониторинг территорий, мероприятия продолжатся до сентября. Кроме того, продолжаем обследовать на предмет пожарной безопасности места массового пребывания людей", - сказал Дмитрий Дубаневич.-0-