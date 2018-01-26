В Минске в 2018 году на текущий ремонт жилфонда направят Br40 млн

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на текущий ремонт жилищного фонда в 2018 году направят Br40 млн, сообщил сегодня генеральный директор ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Виталий Смирнов на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территории столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

"По соответствующей подпрограмме госпрограммы "Комфортное жилье и благоприятная среда" выделено Br40 млн на текущий ремонт жилищного фонда, что на 29% больше, чем в 2017 году. Это позволит выполнять работы более оперативно и в первую очередь по тем обращениям граждан, где не требуется разработка проектно-сметной документации, а необходимо лишь составление дефектного акта и сметы", - отметил Виталий Смирнов.

По его словам, подпрограмма предварительно сверстана и будет корректироваться по итогам весеннего осмотра жилищного фонда, который будет проходить с середины марта по середину апреля.

Виталий Смирнов также напомнил, что на 2018 год столице доведено задание капитально отремонтировать 875 тыс. кв.м жилья. При этом потребность в финансировании составляет Br205 млн. "В настоящее время финансирование имеется в объеме Br108 млн, в том числе Br62 млн - бюджетные средства и Br46 млн - отчисления населения, что позволяет обеспечить ввод только 442 тыс. кв.м. В течение года будет рассматриваться вопрос об увеличении финансирования", - констатировал гендиректор. Он дополнил, что по сравнению с прошлым годом в текущем заказчикам доведено задание увеличить объем ввода жилья после капремонта с 2,3% до 2,5% от всей обслуживаемой площади. К 2020 году этот показатель предполагается повысить до 3%. В 2017 году фактически было введено в эксплуатацию после капремонта 797 тыс. кв.м жилья, что на 2,8 тыс. кв.м превышает плановое значение.

По предварительным данным, в столице в текущем году планируется отремонтировать за счет средств населения 3577 подъездов. В жилых домах также предполагается заменить 1629 лифтов, что практически в восемь раз превосходит объемы этих работ, проводившиеся в прежние годы. Разработан проект указа об ускоренной замене лифтов во исполнение поручения главы государства. Работа по поставкам лифтов ведется в тесном контакте с ОАО "Могилевлифтмаш". В целом в течение трех лет в жилом фонде Минска предполагается заменить все лифты, срок службы которых превысил 25 лет. Таких сейчас насчитывается около 4,7 тыс.-0-