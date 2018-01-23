В Минске в 2018 году запланировано ввести 720 тыс. кв.м жилья

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в этом году сдадут в эксплуатацию 72 новых жилых дома, в том числе 15 для нуждающихся и два арендных, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете строительства и инвестиций Мингорисполкома.

"В прошлом году в столице введено в эксплуатацию 67 домов, или 721 тыс. кв.м при плановом задании 644 тыс. кв.м. Объем ввода жилья в 2018 году в Минске составляет 720 тыс. кв.м. Новоселы получат ключи от почти 12 тыс. квартир в 72 домах. Из них 28 будут построены госзаказчиками (в том числе 19 - УКСами) преимущественно в конструкциях КПД и только 6 - каркасно-монолитных. Еще 44 дома возведут коммерческие застройщики: 33 каркасно-монолитных и 11 КПД. Индивидуальное жилищное строительство планируется на уровне 20 тыс. кв.м", - привел цифры заместитель начальника управления - начальник отдела жилищного строительства комитета Денис Никитин.

В минувшем году лидерами по вводу жилья были Первомайский (159,5 тыс. кв.м, 13 домов), Центральный (150,3 тыс. кв.м, 14 домов) и Московский (130,1 тыс. кв.м, 11 домов) районы. В этом году больше всего новостроек - 20 - появится в Московском районе, затем идет Первомайский (13 домов) и Центральный (11). Кроме того, начнется освоение территорий в Заводском районе в районе ул. Шишкина - Кулешова, в Чижовке 6, 6а, продолжится строительство во Фрунзенском районе в границах улиц Шаранговича - Горецкого.

Продолжится строительство жилых домов для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, - 15 домов (120 тыс. кв.м), а также арендного жилья. В частности, будут введены два арендных дома (208 квартир) по ул. Выготского. Один из этих домов площадью чуть более 8,7 тыс. кв.м обещают сдать уже в первом квартале этого года. Более сотни квартир распределят в соответствии с законодательством: 10% - для военнослужащих, 30% - для имеющих первоочередное право на арендное жилье (судьи, прокурорские работники, молодые специалисты, работники науки, культуры, образования, а также специалисты, переведенные из других населенных пунктов при назначении на должности в столице). Остальные квартиры будут распределены между очередниками всех районов Минска. Второй арендный дом меньшей площади (4,7 тыс. кв.м) возводят рядом.

Как и в прошлом году, особое внимание будет уделяться строительству энергоэффективного жилья (в 2017-м введено 505 456 кв.м, или 52 дома класса В и один жилой дом класса А+). Сейчас в столице почти каждая введенная в эксплуатацию новостройка является энергоэффективной по показателю удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию в отопительный период.-0-